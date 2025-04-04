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Количество пропавших без вести в Курской области украинских военных превышает 7 тысяч. Об этом ТАСС сообщил источник в группировке войск «Север».
По словам источника, часть бойцов ВСУ сгорела в технике, других нашли лишь в виде фрагментов, останков.
Он также подчеркнул, что только у 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пропал без вести каждый второй.
Как ранее писала британское издание The Independent, на Украине врачи для лечения и быстрого возвращения военных в строй начали применять психотропный препарат кетамин.
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Он также подчеркнул, что только у 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пропал без вести каждый второй.
Как ранее писала британское издание The Independent, на Украине врачи для лечения и быстрого возвращения военных в строй начали применять психотропный препарат кетамин.
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Анастасия Чубина