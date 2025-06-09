Беспилотники ВСУ атаковали Тамбовскую область
Украинские беспилотники пытаются атаковать Тамбовскую область. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«ВСУ пытаются атаковать БПЛА Тамбовскую область. Предварительно, сработала система ПВО, и слышны звуки двигателей в небе», — передает telegram-канал.
Взрывы прогремели в Жердевском муниципальном округе. Там же жители и слышали звуки моторов в небе. На фоне этого в регионе объявили опасность атаки БПЛА. К тому же угроза поздушной атаки объявлена в Самарской области.