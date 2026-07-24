Беспилотники ВСУ атакуют Ленинградскую область
Украинские вооружённые формирования организовали атаку на Ленинградскую область с применением беспилотников. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Александр Дрозденко.
С начала суток российские военные уничтожили или перехватили 11 БПЛА. По словам губернатора, боевая работа продолжается.
Кроме того, сообщения об угрозе атаки БПЛА начали рассылать жителям Санкт-Петербурга. Возможны перебои в работе мобильного интернета.
По предварительной информации, взрывы прогремели в небе над Всеволожским и Кировским районами. Сведения о пострадавших и разрушениях от обломков сбитых дронов не поступали.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.
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