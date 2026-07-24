Беспилотники ВСУ атакуют Ленинградскую область

24 июля 2026, 03:43

Дрозденко: силы ПВО сбили 11 БПЛА над Ленобластью

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Украинские вооружённые формирования организовали атаку на Ленинградскую область с применением беспилотников. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Александр Дрозденко.