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Сотрудники ТЦК похитили раздетого мужчину на Украине

Фото: iStock/Irina Piskova

Работники территориального центра комплектования (ТЦК) забрали с улицы голого мужчину для последующей отправки в ряды вооружённых сил. Об этом спишут украинские СМИ.



Согласно полученной информации, жертву мобилизовали во дворе его дома, не дав одеться. Мужчина отчаянно сопротивлялся и пытался привлечь внимание к ситуации криками, однако «людоловы» силой затолкали бедолагу в микроавтобус и увезли прочь.

Стоит отметить, что местные жители пытались спасти украинца от насильственной мобилизации. Одна из женщин наносила удары сотрудникам ТЦК и даже попыталась пробраться в служебную машину, но все попытки оказались тщетны.

В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.

Александр Огарёв

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