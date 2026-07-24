Сотрудники ТЦК похитили раздетого мужчину на Украине
Работники территориального центра комплектования (ТЦК) забрали с улицы голого мужчину для последующей отправки в ряды вооружённых сил. Об этом спишут украинские СМИ.
Согласно полученной информации, жертву мобилизовали во дворе его дома, не дав одеться. Мужчина отчаянно сопротивлялся и пытался привлечь внимание к ситуации криками, однако «людоловы» силой затолкали бедолагу в микроавтобус и увезли прочь.
Стоит отметить, что местные жители пытались спасти украинца от насильственной мобилизации. Одна из женщин наносила удары сотрудникам ТЦК и даже попыталась пробраться в служебную машину, но все попытки оказались тщетны.
В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.
Читайте также: