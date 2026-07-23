23 июля 2026, 23:02

Слуцкий: Киев стремится сохранить в стране нацистский режим

Леонид Слуцкий (Фото: kremlin.ru)

Нацистскому режиму, который сейчас установился в Киеве, больше никогда не будет места в человеческой истории. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью ведущему RT Рику Санчесу.





Он уточнил, что Украина стремится покупать все больше оружия для сохранения киевского режима. При этом Россия освобождает свои исторические земли и ее жителей, которых Киев десятилетиями считал второсортными. Слуцкий подчеркнул, что Москва выступает за мир и остается открытой для переговоров.





«Нам не надо становиться злыми, как они. Мы другие. Но нам надо понимать, что нас хотят уничтожить. И в это время нам нужно, конечно, отвечать адекватно нацистскому режиму, которому, думаю, после нынешнего режима в Киеве больше никогда не будет места в человеческой истории», — приводит RT слова парламентария.