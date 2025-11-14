Беспилотники ВСУ массово атакуют Краснодарский край
Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали масштабный налет беспилотников на Краснодарский край. В нескольких городах прогремела серия взрывов, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Жители Новороссийска в беседе с изданием рассказали, что слышали характерные для БПЛА звуки после полуночи. Позже в одном из прибрежных районов города начался пожар.
Кроме того, взрывы и сирены воздушной тревоги прозвучали в Геленджике, Анапе и Туапсинском районе. По предварительным данным, над Краснодарским краем силы ПВО за последние пару часов сбили около десяти беспилотников ВСУ.
Аэропорты Краснодара и Геленджика временно приостановили выпуск и прием воздушных судов. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки БПЛА на город.
