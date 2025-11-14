14 ноября 2025, 02:33

SHOT: Беспилотники ВСУ массово атакуют Краснодарский край

Фото: istockphoto / Terry Papoulias

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали масштабный налет беспилотников на Краснодарский край. В нескольких городах прогремела серия взрывов, сообщил Телеграм-канал SHOT.