ВС РФ нанесли комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины
Беспилотники и крылатые ракеты российской армии атакуют Белоцерковскую ТЭЦ под Киевом. Об этом сообщил Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным мониторинговых сервисов, в небе над Украиной около 100 «Гераней», воздушная тревога объявлена почти на всей территории страны. Вместе с тем по цели выпущены ракеты класса «Калибр» и «Кинжал».
«Новые крылатые ракеты летят через Березнеговатое в сторону Нового Буга. Также три "Калибра" держат курс на Винницкую область», — написал канал.Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать российские регионы с помощью беспилотников. В течение трех часов силы ПВО сбили 34 дрона.