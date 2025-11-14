ВС РФ нанесли комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины

14 ноября 2025, 02:19

Фото: istockphoto / irontrybex

Беспилотники и крылатые ракеты российской армии атакуют Белоцерковскую ТЭЦ под Киевом. Об этом сообщил Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».





По данным мониторинговых сервисов, в небе над Украиной около 100 «Гераней», воздушная тревога объявлена почти на всей территории страны. Вместе с тем по цели выпущены ракеты класса «Калибр» и «Кинжал».



«Новые крылатые ракеты летят через Березнеговатое в сторону Нового Буга. Также три "Калибра" держат курс на Винницкую область», — написал канал.