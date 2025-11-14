В Севастополе отразили масштабную атаку беспилотников
Развожаев: ПВО уничтожила семь украинских беспилотников в Севастополе
Серия взрывов и сигнал воздушный тревоги прогремели в Севастополе. В городе сработала система ПВО, сообщил его губернатор Михаил Развожаев в Телеграм-канале.
По его словам, во время ночной атаки уничтожены семь украинских беспилотников. Согласно предварительной информации, обломки БПЛА упали в безопасной зоне, поэтому объекты инфраструктуры и мирные жители не пострадали.
Позже Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе.
Ранее Минобороны РФ отчиталось о защите границ страны от атак беспилотников. В течение трех вечерних часов силы ПВО сбили 34 украинских дрона над регионами России.
Читайте также: