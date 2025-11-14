Силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона за три часа
Системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение трех вечерних часов уничтожили или перехватили 34 украинских беспилотника. Об этом говорится в свежей сводке Министерства обороны РФ.
Девять БПЛА самолетного типа силы ПВО сбили над территорией Белгородской области, по три аппарата – над Воронежской и Ростовской областями. Еще четыре беспилотника обнаружены и уничтожены в Крыму и один – в Воронежской области.
Больше всего воздушных целей ликвидировано в акватории Черного моря. Там средства ПВО нейтрализовали угрозу от 14 дронов. Статистика указана за временной промежуток с 20:00 до 23:00.
