Достижения.рф

Силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона за три часа

Минобороны: над регионами РФ за три часа сбиты 34 беспилотника
Фото: istockphoto / Maksim Safaniuk

Системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение трех вечерних часов уничтожили или перехватили 34 украинских беспилотника. Об этом говорится в свежей сводке Министерства обороны РФ.



Девять БПЛА самолетного типа силы ПВО сбили над территорией Белгородской области, по три аппарата – над Воронежской и Ростовской областями. Еще четыре беспилотника обнаружены и уничтожены в Крыму и один – в Воронежской области.

Больше всего воздушных целей ликвидировано в акватории Черного моря. Там средства ПВО нейтрализовали угрозу от 14 дронов. Статистика указана за временной промежуток с 20:00 до 23:00.

Ранее в Офисе президента Украины обнаружили «виновника» коррупционного скандала, который разразился в стране 10 ноября.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0