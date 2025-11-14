Силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона за три часа

14 ноября 2025, 01:22

Минобороны: над регионами РФ за три часа сбиты 34 беспилотника

Фото: istockphoto / Maksim Safaniuk

Системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение трех вечерних часов уничтожили или перехватили 34 украинских беспилотника. Об этом говорится в свежей сводке Министерства обороны РФ.