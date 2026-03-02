Беспилотники ВСУ массово атакуют Краснодарский край

02 марта 2026, 00:33

Фото: iStock/Terry Papoulias

В результате удара украинского БПЛА по Новороссийску пострадал жилой дом. Об этом в Телеграм-канале заявил мэр города Андрей Кравченко.





Обломки БПЛА повредили крышу здания. Сведения о пострадавших уточняются. В случае необходимости местным жителям предоставят пункт временного размещения в школе №29, уточнил градоначальник.



Согласно информации от местного оперативного штаба, в некоторых районах Новороссийска временно ограничили движение транспорта. В других населенных пунктах также объявили угрозу беспилотников. Обломки БПЛА обнаружили в пригороде Краснодара. По предварительной информации, пострадавших нет. Жители Сочи и Анапы сообщают о работе систем противовоздушной обороны.