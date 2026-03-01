ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали несколько человек

01 марта 2026, 19:48

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, четверо пострадали

Фото: istockphoto/tanyss

Четыре мирных жителя получили ранения в трёх муниципалитетах Белгородской области после атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил в телеграм губернатор Вячеслав Гладков.