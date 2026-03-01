ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали несколько человек
Четыре мирных жителя получили ранения в трёх муниципалитетах Белгородской области после атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил в телеграм губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Казинка Валуйского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. Мужчина получил ожоги головы, спины и ног, а также открытую рану кисти.
У женщины — множественные осколочные ранения и ожог волосистой части головы. Пострадавших эвакуировали бойцы «БАРС-Белгород» и передали медикам. Их доставили в Валуйскую ЦРБ.
В Грайворонском округе, в селе Замостье, беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ног, его готовят к госпитализации. Ещё один инцидент произошёл в селе Вознесеновка Шебекинского округа. При ударе дрона по машине мужчина получил непроникающее ранение грудной клетки. Он сам обратился в Шебекинскую ЦРБ, после помощи его планируют перевезти в городскую больницу №2 Белгорода.
