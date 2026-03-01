Более 80 дронов ВСУ пытались атаковать Россию за три часа

01 марта 2026, 17:46

В России сбили 84 беспилотника ВСУ за три часа

Фото: iStock/Terry Papoulias

Системы ПВО перехватили 84 беспилотника ВСУ над территорией России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.