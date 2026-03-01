Более 80 дронов ВСУ пытались атаковать Россию за три часа
Системы ПВО перехватили 84 беспилотника ВСУ над территорией России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, атака была отражена днем 1 марта в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени. Наибольшее число БПЛА — 34 — нейтрализовали над акваторией Черного моря.
Также 24 дрона подавили над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, семь — над Белгородской областью, пять — над акваторией Азовского моря, два и один —над Курской и Брянской областями соответственно.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
