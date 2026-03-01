Полицейский насильно женил бойца СВО на своей матери
В Туймазах (Башкирия) полицейский, по данным прокуратуры, принуждал участника СВО к фиктивному браку с его матерью, чтобы получить доступ к выплатам.
Военнослужащий обратился в ведомство, заявив о нарушении своих прав. Там установили, что в марте 2025 года сотрудник полиции на протяжении нескольких дней удерживал мужчину в опорном пункте и вынуждал зарегистрировать брак с его матерью. После оформления отношений заявитель сразу уехал в зону СВО, а по возвращении с «супругой» совместно не проживал.
Прокуратура подала иск о признании брака недействительным и аннулировании актовой записи. Суд требования удовлетворил.
Полицейского уволили в связи с утратой доверия. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, расследование продолжается.
