Достижения.рф

Полицейский насильно женил бойца СВО на своей матери

В Башкирии полицейский заставил бойца СВО фиктивно жениться на своей матери
Фото: istockphoto/Dzurag

В Туймазах (Башкирия) полицейский, по данным прокуратуры, принуждал участника СВО к фиктивному браку с его матерью, чтобы получить доступ к выплатам.



Военнослужащий обратился в ведомство, заявив о нарушении своих прав. Там установили, что в марте 2025 года сотрудник полиции на протяжении нескольких дней удерживал мужчину в опорном пункте и вынуждал зарегистрировать брак с его матерью. После оформления отношений заявитель сразу уехал в зону СВО, а по возвращении с «супругой» совместно не проживал.

Прокуратура подала иск о признании брака недействительным и аннулировании актовой записи. Суд требования удовлетворил.

Полицейского уволили в связи с утратой доверия. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, расследование продолжается.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0