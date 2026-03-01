Полицейский насильно женил бойца СВО на своей матери

01 марта 2026, 16:06

В Башкирии полицейский заставил бойца СВО фиктивно жениться на своей матери

Фото: istockphoto/Dzurag

В Туймазах (Башкирия) полицейский, по данным прокуратуры, принуждал участника СВО к фиктивному браку с его матерью, чтобы получить доступ к выплатам.