Беспилотники ВСУ массово атакуют Севастополь
Активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в административных границах Севастополя и в акватории Черного моря. Массированную атаку БПЛА отражает система ПВО.
Как сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев, российские военные сбили как минимум девять дронов рядом с городом. По его словам, силы ПВО ведут работу по уничтожению воздушных целей из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия.
Телеграм-канал SHOT добавил, что первые взрывы над Севастополем раздались примерно в 22:00. До сих пор в небе появляются яркие вспышки. Кроме того, местные жители рассказали, что на протяжении нескольких часов периодически слышали звук мотора, напоминающий двигатель беспилотника.
