Пушилин назвал процент контролируемой ВСУ территории ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские формирования продолжают контролировать до 17% территории Донбасса. Об этом пишет ТАСС.
Ранее, 24 апреля, военный эксперт Андрей Марочко проинформировал, что подразделения ВСУ отошли на вторую линию обороны, оставив позиции в районе населенного пункта Гришино. По его данным, украинские боевики покинули южные окраины села Новоалександровка и заняли позиции вдоль северного побережья реки Гришинка.
«На сегодняшний момент можно говорить о том, что 15-17% противник контролирует территории Донбасса», — сообщил Пушилин.Ранее бойцы ВС РФ ударили по ОПК Украины в ответ на террористические атаки ВСУ.