Достижения.рф

Четыре человека пострадали после атаки БПЛА на Белгородскую область

Фото: iStock/Iulianna Est

В результате массированной атаки беспилотников на Белгородскую область получили ранения четыре человека, в том числе двое детей. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, в населенном пункте Ржевка двое мужчин получили осколочные ранения спины, у одного из них дополнительно зафиксированы травмы ног и грудной клетки. Кроме того, пострадали два ребенка в возрасте 12 и 13 лет, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в городе Алексеевка пострадал многоквартирный дом. На одном из балконов произошло возгорание, повреждения получили фасад и остекление на нескольких этажах. Отметим, что в результате предыдущей атаки ВСУ на Белгородчину пострадали пять человек, о чем также сообщал Гладков.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0