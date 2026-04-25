Четыре человека пострадали после атаки БПЛА на Белгородскую область
В результате массированной атаки беспилотников на Белгородскую область получили ранения четыре человека, в том числе двое детей. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в населенном пункте Ржевка двое мужчин получили осколочные ранения спины, у одного из них дополнительно зафиксированы травмы ног и грудной клетки. Кроме того, пострадали два ребенка в возрасте 12 и 13 лет, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, в городе Алексеевка пострадал многоквартирный дом. На одном из балконов произошло возгорание, повреждения получили фасад и остекление на нескольких этажах. Отметим, что в результате предыдущей атаки ВСУ на Белгородчину пострадали пять человек, о чем также сообщал Гладков.
