Беспилотники ВСУ нанесли удар по школе-интернату и жилым домам в ЛНР

Фото: Istock/NiseriN

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанесли удар по коррекционной школе-интернату в посёлке Кленовый в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в мессенджере MAX.



В учреждении не было детей, так как удар произошёл во время каникул. Помимо школы-интерната, беспилотник атаковал город Ровеньки. Многоквартирный жилой дом получил повреждения: нарушился фасад здания, выбило стёкла в квартирах.

В посёлке Белокуракино и селе Троицкое беспилотники тоже атаковали жилые дома. В результате ударов в этих населённых пунктах возникло возгорание. Огонь повредил остекление и фасады домов.

Пожарные расчёты прибыли на места и ликвидировали огонь. На текущий момент власти не сообщают о пострадавших среди гражданского населения. Специалисты продолжают осматривать повреждённые здания.

Ольга Щелокова

