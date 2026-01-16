Беспилотники ВСУ пытались атаковать Воронежскую область
Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Воронежской областью
Почти на протяжении всей ночи Воронежскую область атаковали украинские БПЛА. В небе над регионом появились яркие вспышки, свидетельствующие о работе системы противовоздушной обороны (ПВО).
Губернатор области Александр Гусев в своём Телеграм-канале сообщил, что под ударом оказались несколько муниципалитетов и два города. По его словам, пострадавших и разрушений нет
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над пятью районами и двумя городами Воронежской области обнаружены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев.Позже губернатор сообщил об отмене режима опасности атаки БПЛА в регионе.