Беспилотники ВСУ пытались атаковать Воронежскую область

16 января 2026, 06:30

Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Воронежской областью

Фото: iStock/Terry Papoulias

Почти на протяжении всей ночи Воронежскую область атаковали украинские БПЛА. В небе над регионом появились яркие вспышки, свидетельствующие о работе системы противовоздушной обороны (ПВО).





Губернатор области Александр Гусев в своём Телеграм-канале сообщил, что под ударом оказались несколько муниципалитетов и два города. По его словам, пострадавших и разрушений нет



«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над пятью районами и двумя городами Воронежской области обнаружены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев.