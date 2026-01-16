Достижения.рф

Беспилотники ВСУ пытались атаковать Воронежскую область

Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников над Воронежской областью
Фото: iStock/Terry Papoulias

Почти на протяжении всей ночи Воронежскую область атаковали украинские БПЛА. В небе над регионом появились яркие вспышки, свидетельствующие о работе системы противовоздушной обороны (ПВО).



Губернатор области Александр Гусев в своём Телеграм-канале сообщил, что под ударом оказались несколько муниципалитетов и два города. По его словам, пострадавших и разрушений нет

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над пятью районами и двумя городами Воронежской области обнаружены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев.
Позже губернатор сообщил об отмене режима опасности атаки БПЛА в регионе.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0