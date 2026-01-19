Беспилотники ВСУ сбили в нескольких регионах РФ
Силы ПВО уничтожили 47 украинских БПЛА над российскими регионами
Пять регионов России подверглись атаке украинских беспилотников вечером 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Больше всего дронов российские военные сбили в Ростовской и Брянской областях - 21 и 19 соответственно. Ещё пять БПЛА перехватили под Калугой и по одному над Белгородской и Курской областями.
«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке МО РФ.Ранее беспилотники ВСУ ударили по школе в Запорожской области, когда внутри проходили занятия.