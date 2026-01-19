Достижения.рф

Ганчев: украинская организация просит деньги в Харьковской области за эвакуацию

Фото: iStock/sandsun

В Харьковской области украинская неправительственная организация вымогает деньги у жителей оккупированных ВСУ населённых пунктов за эвакуацию. Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, сообщает РИА Новости.



По его словам, речь идёт о НПО X-Traverse. Представители организации, под видом гуманитарной миссии, якобы помогают людям эвакуироваться, одновременно проводя опросы на политические темы и взаимодействуя с подконтрольными Киеву местными властями.

К тому же Ганчев заявил, что деятельность НПО координируется с иностранными спецслужбами и финансируется, в том числе, французскими источниками и благотворительными организациями.

Иван Мусатов

