Ганчев: украинская организация просит деньги в Харьковской области за эвакуацию
В Харьковской области украинская неправительственная организация вымогает деньги у жителей оккупированных ВСУ населённых пунктов за эвакуацию. Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, сообщает РИА Новости.
По его словам, речь идёт о НПО X-Traverse. Представители организации, под видом гуманитарной миссии, якобы помогают людям эвакуироваться, одновременно проводя опросы на политические темы и взаимодействуя с подконтрольными Киеву местными властями.
К тому же Ганчев заявил, что деятельность НПО координируется с иностранными спецслужбами и финансируется, в том числе, французскими источниками и благотворительными организациями.
