Названо число сбитых сегодня вечером БПЛА

19 января 2026, 20:54

Российская ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА за четыре часа

Фото: iStock/bbsferrari

Вечером 19 января средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над двумя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.