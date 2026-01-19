Названо число сбитых сегодня вечером БПЛА
Вечером 19 января средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над двумя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, вражеская атака была отражена в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Три беспилотника сбили в небе над Белгородской областью, еще один — над Брянской.
Напомним, сегодня ночью над территорией России перехватили 92 дрона, направленных с Украины. Большую часть из них нейтрализовали в Белгородской области.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале СВО на территории Украины. Целями спецоперации он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они восемь лет подвергались со стороны киевского режима.
