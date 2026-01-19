ВСУ ударили по школе с детьми внутри
Балицкий: три беспилотника ВСУ атаковали школу в Запорожской области
ВСУ атаковали тремя беспилотниками школу №1 «Скифия» в городе Каменка-Днепровская. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, в этот момент в здании находились 15 детей и 10 сотрудников. Глава региона подчеркнул, что жертв чудом удалось избежать. Повреждения получили лишь автомобиль охраны и остекление учебного заведения.
«Тот факт, что в результате этого преступления удалось избежать человеческих жертв, не отменяет его чудовищной сути», — написал Балицкий.Губернатор отметил, что целью украинских боевиков был именно мирный объект. В настоящее время на месте работают экстренные службы; принимаются меры, направленные на обеспечение безопасности учебного процесса.