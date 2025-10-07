Достижения.рф

Минобороны: ПВО России за сутки сбила 416 БПЛА ВСУ самолетного типа
Фото: istockphoto/NiseriN

За последние сутки средства российской противовоздушной обороны в зоне спецоперации уничтожили 416 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом доложили в Минобороны.



Ведомство также сообщило о поражении трёх управляемых авиационных бомб и 16 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

Ранее в тот же день сообщалось, что ВС РФ освободили населённые пункты Фёдоровка в Донецкой Народной Республике и Нововасилевское в Запорожской области.

По данным российских военных, также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры и по хранилищам топлива, которые, по утверждению ведомства, обеспечивали деятельность ВСУ.

Никита Кротов

