«Его ошибки слишком очевидны»: озвучено условие увольнения главкома ВСУ Сырского
Поражение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Запорожском регионе приведёт к его увольнению. Об этом заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник Олег Иванников в интервью «АиФ».
Эксперт отметил, что поражение на этом направлении неизбежно приведёт к увольнению Сырского, поскольку «его непоправимые командные ошибки слишком очевидны» даже для Владимира Зеленского и Андрея Ермака, которых Иванников назвал дилетантами.
По его мнению, стратегическая ошибка Сырского, связанная с переброской одной из бригад ВСУ из Запорожья в Сумскую область, позволила российским войскам успешно продвигаться в регионе.
Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ уволил командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина. Причиной стали поражения в зонах их ответственности, уточняли украинские СМИ.
