«Его ошибки слишком очевидны»: озвучено условие увольнения главкома ВСУ Сырского

07 октября 2025, 12:54

Иванников: Сырского уволят при поражении в Запорожье

Александр Сырский

Поражение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Запорожском регионе приведёт к его увольнению. Об этом заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник Олег Иванников в интервью «АиФ».