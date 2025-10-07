Глава Липецкой области рассказал о последствиях атаки ВСУ на Елец
Обломки беспилотников ВСУ повредили автомобиль и частный дом в Липецкой области
В Ельце обломки беспилотников ВСУ повредили автомобиль и остекление частного дома. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
По его словам, сейчас на местах происшествий работают специалисты. Глава региона поручил мэру города Вячеславу Жабину оказать собственникам пострадавших объектов всю необходимую помощь.
Напомним, всего ночью вторника над Липецкой областью сбили шесть вражеских БПЛА. К счастью, обошлось без раненых и жертв.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия падения дрона в Старом Осколе.
Читайте также: