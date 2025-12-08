Достижения.рф

Беспилотники ВСУ вторую ночь подряд атакуют Саратов и Энгельс

Украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство Саратовской области и пытаются атаковать объекты на территории региона. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



В беседе с изданием местные жители рассказали, что слышали серию громких взрывов над городами. По предварительной информации, речь идет о работе системы противовоздушной обороны, которая отражает атаку украинских беспилотников.

Сведения о пострадавших и последствиях на земле уточняются. Официальные лица не комментировали эту ситуацию.

Отметим, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются атаковать Саратов и Энгельс вторую ночь подряд.

