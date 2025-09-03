Достижения.рф

Беспилотники ВСУ заметили над Краснодарским краем, в Анапе раздались взрывы

Фото: iStock/dzika_mrowka

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать беспилотниками Краснодарский край. Взрывы и сирены тревоги прозвучали в Анапе, также мощные хлопки были слышны в Новороссийске и селе Криница. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



По словам очевидцев, в Анапе около 23:20 (мск) раздалось не менее пяти громких взрывов над морем, в небе наблюдались яркие вспышки. Предварительно, последствий на земле и пострадавших нет. В Telegram-канале Kub Mash выложили короткий клип, на котором виден момент уничтожения украинского дрона.



В ночь со 2 на 3 сентября Росавиация ввела временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Геленджика. Меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Ростовскую область. Обломки уничтоженного беспилотника упали рядом с жилым многоквартирным домом в городе Белая Калитва. Повреждены некоторые машины, в здании выбиты стекла.

Мария Моисеева

