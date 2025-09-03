Беспилотники ВСУ заметили над Краснодарским краем, в Анапе раздались взрывы

03 сентября 2025, 00:31

SHOT: БПЛА ВСУ атаковали Краснодарский край, над Анапой раздалась серия взрывов

Фото: iStock/dzika_mrowka

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать беспилотниками Краснодарский край. Взрывы и сирены тревоги прозвучали в Анапе, также мощные хлопки были слышны в Новороссийске и селе Криница. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.