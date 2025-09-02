Трамп объявил, что узнал «много интересных вещей» о конфликте на Украине

02 сентября 2025, 23:18

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине. Они станут известны общественности в ближайшие дни. Такое утверждение американский лидер сделал во время выступления в Белом доме.





Трамп отвечал на вопрос журналистов о том, говорил ли он с президентом РФ Владимиром Путиным за последнюю неделю.





«Узнал много новых интересных вещей. Я думаю, в ближайшие дни вы узнаете об этом», — сказал Трамп.