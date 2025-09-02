Трамп объявил, что узнал «много интересных вещей» о конфликте на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине. Они станут известны общественности в ближайшие дни. Такое утверждение американский лидер сделал во время выступления в Белом доме.
Трамп отвечал на вопрос журналистов о том, говорил ли он с президентом РФ Владимиром Путиным за последнюю неделю.
«Узнал много новых интересных вещей. Я думаю, в ближайшие дни вы узнаете об этом», — сказал Трамп.
«Не имеет смысла»: Трамп разочаровался в Путине
Президент США также отметил, что считает своим долгом попытаться остановить конфликт на Украине и при этом выразил разочарование тем, что боевые действия продолжаются.
Напомним, что в середине августа состоялась встреча Трампа с Путиным на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Главы стран обсудили пути урегулирования украинского кризиса. Оба президента положительно охарактеризовали переговоры, отметив настрой друг друга на результат и наличие множества направлений для совместной работы.
1 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл, что по итогам встречи лидеров стороны нашли взаимопонимание по ряду вопросов. Подробнее читайте в нашем материале.