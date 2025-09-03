Минобороны: ПВО за три часа сбила 27 дронов ВСУ над территорией России
Силы противовоздушной обороны России за три часа сбили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Согласно официальному заявлению, в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени 2 сентября было уничтожено 10 БПЛА над акваторией Черного моря, по семь беспилотников над территориями Республики Крым и Ростовской области, два над Брянской областью и один над Белгородской областью.
Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами ПВО.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Ростовскую область. Обломки уничтоженного беспилотника упали рядом с жилым многоквартирным домом в городе Белая Калитва. Повреждены некоторые машины, в здании выбиты стекла.
Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет.
