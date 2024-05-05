«Беспрепятственные удары»: В Британии раскрыли, что станет с ВСУ после потери Часов Яра

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Украинские войска окажутся в крайне сложном положении после потери Часов Яра, об этом пишет британское издание The Independent.
«Если российские военные возьмут этот город под контроль, их артиллерия на возвышенности Часова Яра беспрепятственно будет наносить удары по украинским военным в Краматорске, Славянске, Константиновке и Дружковке», — пишет автор статьи.
По мнению британское журналиста, переход Часов Яра под контроль Вооружённых сил РФ приблизит российскую армию к полному освобождению Донбасса.
Отметим, после Часов Яра ВС РФ действительно откроются дроги на Славянск и Краматорск, которые являются крупнейшими укрепрайонами ВСУ на Донецком направлении. Освободив их, Россия освободит весь Донбасс.
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