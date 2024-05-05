Под Херсоном боевик ВСУ расстрелял сослуживца за фотосъемку

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В подконтрольной Киеву части Херсонской области 2 мая солдат ВСУ застрелил сослуживца из-за съемки позиций, пишет «Страна.ua».
По данным издания, украинские военные задержали мужчину, который фотографировал позиции ВСУ в лесополосе. Во время проверки его телефона он пытался скрыться на автомобиле. Один из военных, задержавших мужчину, открыл огонь из автомата по автомобилю, ранив парня, который пытался скрыться.
От полученных ран он скончался в больнице. Позднее стало известно, что погибший также был военным. Мотивы его действий в настоящее время выясняются. По данному инциденту возбужденно уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Лицу, открывшему огонь, грозит от семи до 15 лет лишения свободы.
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