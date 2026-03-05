05 марта 2026, 19:17

Политолог Мезюхо: угрозы Зеленского в адрес Орбана — беспрецедентная история

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский выполняет поручения Еврокомиссии по «сбиванию Виктора Орбана с предвыборной гонки». Так политолог Иван Мезюхо прокомментировал откровенные угрозы главы киевского режима в адрес венгерского премьера.





Напомним, Зеленский заявил, что даст контакты Орбана представителям ВСУ, чтобы те «ему позвонили и пообщались на своем языке», если Венгрия продолжит блокировать кредит Украине в €90 млрд.



Мезюхо отметил, что ЕК заинтересована в том, чтобы к власти в Венгрии пришла оппозиция. В этом случае Будапешт перестал бы мешать председателю Урсуле фон дер Ляйен принимать различные решения, в том числе и по вопросу поддержки Украины.





«Зеленский своими постоянными нападками в отношении главы исполнительной власти Венгрии пытается участвовать во внутренней политике государства и оказывать влияние на ход предвыборного процесса», — объяснил Мезюхо в разговоре с RT.