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«Бессмысленно»: Боец ВСУ объяснил, почему новобранцам не дают позывные

Боец ВСУ заявил, что на даёт новобранцам позывные, потому что долго они не живут
22 декабря 2023, 20:20
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский солдат рассказал, почему не даёт новобранцам позывные, в интервью изданию Times.
«Большинство из них долго не живут», — прокомментировал ситуацию военный.

По информации Times, украинский военный, пожелавший остаться неназванным, служит в Харьковской области.


Уточняется, что украинское правительство перестало скрывать огромные потери в рядах Вооружённых сил Украины.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за минувшие полгода украинская армия потеряла порядка 160 тысяч человек. Помимо этого, за указанный период ВСУ также потеряли 3 тысячи бронемашин, среди которых 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета.

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Депутат Верховной рады усомнился в победе Украины в СВО
Депутат Костенко: Победа Украины на поле боя на данный момент маловероятна
22 декабря 2023, 19:39

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Победа Украины на линии боевого соприкосновения сейчас маловероятна, с таким заявлением выступил секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко в интервью для Times.
«Сейчас победа на поле боя крайне маловероятна. Эта война может длиться годами. У России есть на это ресурсы», — прокомментировал ситуацию Костенко.

По мнению политика, в мире банально не существует оружия, способного оказать весомое влияние на ход конфликта и перетянуть инициативу на линии боевого соприкосновения с российской стороны на украинскую.

Костенко считает самыми реалистичными целями для Вооружённых сил Украины на будущий год — не потерять ещё большее количество земель и нанести максимальное количество ударов по противнику.

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На Украине уволили старосту села за защиту памятника советскому солдату
22 декабря 2023, 19:35

Фото: istockphoto/JARAMA

Во Львовской области на западе Украины уволили старосту села Смыков Виталия Левицкого. Причиной стало то, что он не позволил снести памятник советскому солдату.
На монументе была в числе прочих указана фамилия его деда, погибшего в годы Великой Отечественной войны, сообщает портал Zaxid.Net. Когда спецтехника прибыла для того, чтобы демонтировать памятник, Левицкий взобрался на постамент и не позволил этого сделать. Он указывал, что, демонтируя мемориал, украинцы занимаются уничтожением памяти поколений, а он не позволит стереть подвиг тех, кто погиб, защищая свою землю.

Сокальский горсовет принял решение снять старосту с должности. Сам Левицкий заявил, что ни о чём не жалеет и уверен, что поступил правильно и по совести. Несмотря на русофобскую политику «декоммунизации», проводимую Киевом, на Украине находятся люди, чтящие память о советских воинах. Например, недавно Синевирский сельский совет Хустского района Закарпатской области отказался демонтировать памятник советским солдатам.

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МО РФ: Российские войска за неделю улучшили положение на Донецком направлении
22 декабря 2023, 19:18

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военнослужащие Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках Донецкого направления. За этот период были успешно отражены 43 атаки штурмовых групп ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском военном ведомстве уточнили, что атаки предпринимались противником при участии штурмовиков 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Белогоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Все атаки были отражены, украинцы с потерями отступили.

В Минобороны также добавили, что за неделю украинские войска потеряли на Донецком направлении более 1 610 бойцов. Российскими военными были уничтожены три танка, 17 БМП, пусковая установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

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Bild: В Киеве замалчивают реальную ситуацию на передовой
22 декабря 2023, 19:00

Фото: istockphoto/JARAMA

Киевские власти замалчивают реальную ситуацию на передовой. Об этом заявил побывавший на Украине немецкий журналист Пауль Ронцхаймер.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) репортёр, являющийся также заместителем главного редактора журнала Bild, описал свои впечатления от трёхдневной поездки в Киев. По его словам, основное, в чём удалось убедиться во время встреч с министром обороны Умеровым, другими военными и гражданскими чиновниками, это то, что реальное положение дел всё меньше и меньше соответствует тому, что преподносится на пресс-конференциях или в интервью.

Правда о нехватке солдат, боеприпасов, военном превосходстве России звучит только за закрытыми дверями, утверждает Ронцхаймер. По его мнению, если всё это будет продолжаться в том же духе, то время сыграет на пользу России. Поэтому киевские чиновники должны открыто признать проблемы Украины, заключил журналист.

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В Минобороны Украины заверили в том, что наберут в ВСУ необходимое число людей
Минобороны Украины: необходимое число людей в ВСУ будет набрано любым путем
22 декабря 2023, 18:55

Фото: iStock/Olena_Z

В ВСУ будет набрано необходимое число людей для восполнения потерь, в том числе с помощью мобилизации. Такое заявление сделал спикер минобороны Украины Илларион Павлюк.
«Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину», - заявил Павлюк.

Он уточнил, что это будет сделано с помощью механизма рекрутинга и мобилизации.

Ранее стало известно, что украинские власти в январе 2024 года представят новый законопроект, в рамках которого мобилизуют тех мужчин, которые сбежали за границу. Об этом сообщил член оборонного комитета страны Вадим Ивченко.

По его словам, украинские мужчины, находящиеся за границей, должны будут пройти такие же процедуры, как и на Украине. В случае, если человек подходит под условия мобилизации, он получит повестку.

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NYT: ВС РФ перехватили инициативу на большей части театра боевых действий
22 декабря 2023, 18:47

Фото: iStock/zim286

Российские силы перехватили инициативу на большей части линии боевого соприкосновения на Украине, об этом пишет издание The New York Times.
«Недавние наступления России также являются еще одним доказательством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя», — прокомментировали ситуацию журналисты.

Депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев также дал комментарий изданию и заявил, что ситуация для Вооружённых сил Украины на линии боевого соприкосновения становится крайне плачевной. По его словам, без постоянного поступления западной помощи в виде вооружения и боеприпасов бойцы теряют способность обороняться. Помимо этого, те территории, которые украинцы с большим трудом отбили во время контрнаступления этим летом, сейчас вновь уходят по контроль российской армии.

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СМИ: Европейцы обеспокоены из-за «скрытой угрозы» со стороны Украины
Hill: Украина угрожает Европе нашествием устойчивых к антибиотикам бактерий
22 декабря 2023, 18:22

Фото: istockphoto/Artur Plawgo

Для европейцев существует реальная угроза нашествия с Украины новых «супербактерий». Причём эти мутировавшие микроорганизмы будут устойчивы к антибиотикам.
Об этом пишет издание The Hill. В публикации говорится о том, что в настоящее время Украина столкнулась с новой разновидностью микробной инфекции. Она по-настоящему угрожает её войскам и гражданскому населению. Кроме того, существует риск ситуации, когда заболевание распространится на другие части европейского континента, пишут авторы статьи.

Ссылаясь на данные американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, обозреватели указывают, что сейчас на Украине зафиксирован «тревожный рост» устойчивых к антибиотикам бактерий, с которыми с большим трудом пытаются справиться госпитали страны. Инфекционные заболевания — один из скрытых кошмаров любой войны, резюмировали авторы материала.

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На Украине раскрыли, сколько боеприпасов осталось у ВСУ
Украинский эксперт Гетьман: боеприпасов у ВСУ хватит только до апреля 2024 года
22 декабря 2023, 18:13

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Вооружения ВСУ хватит лишь до апреля предстоящего года. Об этом в беседе с изданием «Фокус» сообщил украинский военный эксперт Алексей Гетьман.
Он отметил, что уже сейчас наблюдается небольшой дефицит, который со временем будет лишь расти.

Также Гетьман добавил, что Россия, наоборот, имеет очень масштабный военно-промышленный комплекс, что позволяет обеспечивать армию всем необходимым и постоянно пополнять запасы боеприпасов.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что правительство страны приняло решение поставить Украине 18 истребителей F-16. Он подчеркнул, что таким шагом государство показывает неизменную приверженность предоставлению Киеву необходимой военной помощи.

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#спецоперация
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Участники акции «Доброе дело» направили из Подмосковья в зону СВО 10 тыс подарков
22 декабря 2023, 18:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Из Московской области накануне Нового года отправили помощь участникам спецоперации, а также подарки к наступающему празднику. Всего бойцам на передовую и для детей с подшефных территорий в рамках акции «Доброе дело» направили более 10 тыс подарков.
«Готовясь к Новому году, мы хотим, чтобы нашу заботу, теплоту и поддержку чувствовали те, кому сейчас особенно нелегко. Для ребят Новоазовского, Тельмановского районов ДНР и Мариуполя везём подарки и всё, что нужно для атмосферы праздника: новогодние ёлки, костюмы Деда Мороза и Снегурочки», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он отметил, что жители Подмосковья также всегда мыслями с российскими бойцами.
«Они встречают праздник на передовой, вдали от дома, поэтому спешим направить им всё самое необходимое. В рамках акции «Доброе дело» доставим в зону спецоперации пять тонн продуктов - гречку, сахар, макароны, тушёнку, колбасу, конфеты и специально к Новому году - около 700 кг мандаринов. Помимо этого, отправляем бойцам спальные мешки, газовые горелки, печки, постельное бельё и тёплые вещи», – отметил глава региона.
Из Подмосковья уже уехало несколько фур. В отправке гуманитарного груза участвуют волонтёры Подмосковья, добровольцы и неравнодушные люди.
«Собирать, сортировать и грузить товары помогают около 30 волонтёров, которые работают у нас на постоянной основе. Это школьники, студенты. Эти ребята – наша сила. Всё Подмосковье участвовало в сборе. Все хотят, чтобы у тех, кто находится в тяжёлых условиях, тоже наступил праздник, чтобы они тоже смогли порадоваться и получить хотя бы маленькую частичку нашего тепла», – поделилась руководитель пункта сбора гуманитарной помощи Одинцовского городского округа Екатерина Скорикова.
Всего в рамках акции «Доброе дело» из Подмосковья в зону СВО отправили более 5 тыс тонн помощи, собранной жителями и представителями бизнес-сообщества региона.

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