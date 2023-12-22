«Бессмысленно»: Боец ВСУ объяснил, почему новобранцам не дают позывные

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Украинский солдат рассказал, почему не даёт новобранцам позывные, в интервью изданию Times.
«Большинство из них долго не живут», — прокомментировал ситуацию военный.
По информации Times, украинский военный, пожелавший остаться неназванным, служит в Харьковской области.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за минувшие полгода украинская армия потеряла порядка 160 тысяч человек. Помимо этого, за указанный период ВСУ также потеряли 3 тысячи бронемашин, среди которых 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета.
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Евгения Парфентьева