Генштаб ВС России раскрыл потери ВСУ за полгода

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За полгода ВСУ потеряли порядка 160 тысяч человек. С таким заявлением выступил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, его слова приводит телеграм-канал Министерства обороны РФ.
Кроме потерь живой силы за тот же период времени ВС Украины лишились 3 тысячи бронемашин, среди которых 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета.
«Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», — объяснил Герасимов.
Герасимов также сообщил, что Киев планировал за 15 суток блокировать Мелитополь в рамках контрнаступления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак