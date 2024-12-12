Бесстрашный морпех уничтожил пулемётное гнездо ВСУ в Курской области — видео

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление о перспективах Украины в свете текущего конфликта. Он выразил мнение, что по итогам войны Украина может потерять треть своих территорий, а последствия для страны будут крайне тяжелыми. Свое мнение он высказал в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.