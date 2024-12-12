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Бойцы бригады морской пехоты в составе Вооружённых сил РФ штурмом взяли позиции ВСУ в приграничном районе Курской области. Один штурмовик подобрался вплотную к окопам неприятеля и уничтожил пулемётную точку, мешающую продвижению российских подразделений.
Эпизод боя в курском приграничье засняли корреспонденты телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах видно, как отважный морпех бросает во вражеское пулемётное гнездо гранату, а потом поливает его автоматным огнём. Своими бесстрашными действиями российский боец обеспечил дальнейшее продвижение своего подразделения.
Российские войска эффективно уничтожают группировку ВСУ в приграничных районах Курской области и убедительно «проецируют силу» по позициям и объектам бандеровцев на территории сопредельной Сумской области. Ситуация для ВСУ на этом направлении стала критической. Колоссальные потери, разрушенная логистика и численное превосходство Российских войск окончательно деморализовали украинских солдат.
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Александр Бойцов