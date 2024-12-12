В ДНР украинские военные сдались в плен вместо контратаки

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Солдаты Вооружённых Сил Украины (ВСУ) сдались в плен бойцам группировки войск «Восток» в окрестностях села Благодатное, у посёлка Великая Новосёлка (ДНР).
Как рассказал один из сдавшихся, командование отправило в контратаку 110-ю отдельную бригаду территориальной обороны и 48-ю инженерную бригаду.
По словам пленных, они должны были выйти на окраину населённого пункта, закрепиться там и дождаться штурмовых групп.
При попытке контратаки погибли 28 солдат ВСУ.
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По словам пленных, они должны были выйти на окраину населённого пункта, закрепиться там и дождаться штурмовых групп.
«Мы сразу сдались, остальные уничтожены», - сказал ТАСС один из украинских бойцов.
При попытке контратаки погибли 28 солдат ВСУ.
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Анастасия Ларина