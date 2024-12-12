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Командир штурмовой группы Мамат рассказал подробности зачистки Дарьино — видео

Командир российских десантников Мамат рассказал подробности зачистки Дарьино
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Накануне десантники Тульской дивизии освободили посёлок Дарьино в Курской области. Подробности атаки и зачистки населённого пункта рассказал командир штурмовой группы с позывным Мамат.
В разговоре с корреспондентом телеканала «Звезда» боец подчеркнул, что бой был очень серьёзный, противник был вооружён и укомплектован «до зубов».

«Мы просто переправились через реку и приступили к зачистке. Зашли сразу в центр. Уничтожили противника на опорном пункте, закрепились, подтянули свои резервы и начали растягиваться», — рассказывает десантник.



По словам Мамата, российские бойцы двигались от дома к дому, от подвала к подвалу, чтобы ни в коем случае не оставить противника за спиной. ВСУ подтягивали резервы и пытались контратаковать, но с каждой атакой становились всё менее настойчивыми и боеспособными. В конце концов Дарьино окончательно осталось за российскими бойцами, заключил штурмовик.





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#дома
#всу
#курская область
В ДНР украинские военные сдались в плен вместо контратаки
Под Великой Новосёлкой бойцы ВСУ сдались в плен вместо контратаки
12 декабря 2024, 09:44

Фото: iStock/Olena_Z

Солдаты Вооружённых Сил Украины (ВСУ) сдались в плен бойцам группировки войск «Восток» в окрестностях села Благодатное, у посёлка Великая Новосёлка (ДНР).
Как рассказал один из сдавшихся, командование отправило в контратаку 110-ю отдельную бригаду территориальной обороны и 48-ю инженерную бригаду.

По словам пленных, они должны были выйти на окраину населённого пункта, закрепиться там и дождаться штурмовых групп.
«Мы сразу сдались, остальные уничтожены», - сказал ТАСС один из украинских бойцов.

При попытке контратаки погибли 28 солдат ВСУ.

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12 декабря 2024, 09:41

Владимир Зеленский

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский, используя удары ракетами ATACMS по территории России, пытается сорвать возможные переговоры о мире. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Дмитрук выразил мнение, что Зеленский стремится продлить конфликт для укрепления своей власти, однако, по его словам, это ему не удастся.

Накануне украинские войска нанесли удар по военному аэродрому в Таганроге, выпустив шесть баллистических ракет американского производства. Однако Министерство обороны России сообщило, что все ракеты были успешно сбиты или отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В ведомстве подчеркнули, что атака не останется без ответа.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее американский военный эксперт Уилл Шрайвер подверг резкой критике действия США в свете недавней атаки украинских войск на военный аэродром в Таганроге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#удар
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#пво
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Американский военный эксперт раскритиковал действия США после атаки ВСУ на Таганрог
Аналитик Шрайвер обвинил США в глупости из-за удара ВСУ ATACMS по Таганрогу
12 декабря 2024, 09:13

Фото: istockphoto/ValleraTo

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер подверг резкой критике действия США в свете недавней атаки украинских войск на военный аэродром в Таганроге. Свое мнение он высказал в соцсети X.
Он отметил, что запуск шести баллистических ракет ATACMS американского производства является неразумным шагом.

По информации Министерства обороны России, все выпущенные ракеты были сбиты или отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

«Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были «напуганы» событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России», — написал эксперт.

Напомним, что Таганрог подвергся ракетной атаке. В своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что пострадало одно из промышленных предприятий города. На парковке сгорело 14 автомобилей.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#всу
#ракеты
#пво
#дроны
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В Грозном сбит беспилотник ВСУ, четыре военнослужащих получили ранения
12 декабря 2024, 08:52

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

В Грозном над казарменными зданиями спецполка полиции МВД России был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
По его словам, в результате инцидента легкие ранения получили четыре бойца караула, однако серьезных травм никто не получил.

Сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла в здании. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который был быстро ликвидирован.

В ответ на инцидент, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что подобные попытки противника только укрепляют боевой дух и решимость защитников республики. Он также отметил готовность резерва из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики выдвинуться на передовую по первому приказу.

«Мы это так не оставим! И только за этих 4-х раненых мы положим 400 укронатовцев», — заключил он.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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#бпла
#рамзан кадыров
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Башкирский танкист, оставшись без руки, увел машину с линии огня и спас экипаж
12 декабря 2024, 08:32

Фото: istockphoto/Evgeny555

Механик-водитель башкирского танкового батальона имени Сергея Зорина с позывным «‎Робин» проявил невероятное мужество во время выполнения боевой задачи на Краснолиманском участке фронта. В ходе обстрела танковый экипаж попал под огонь, а «‎Робин», несмотря на серьезную травму — потерю руки, смог увести танк с линии огня, спасая своих товарищей. Об этом пишет РИА Новости.
Командир взвода с позывным «Подхват», который находился в экипаже, отметил, что механик-водитель продолжал управлять танком одной рукой до тех пор, пока не потерял сознание. По словам командира батальона полковника Александра Сопина, он уводил машину еще метров 400-500 из-под огня, под атаками дронов-камикадзе ВСУ. Отмечается, что вытащили его, когда он потерял сознание.

На данный момент «Робин» находится в московском госпитале, где проходит реабилитацию. Его товарищи по экипажу поддерживают связь с ним и вспоминают этот день с гордостью и уважением.

«Постоянно с ним созваниваемся, вспоминаем это уже, ну, с хорошими мыслями. Решили, что это общий наш день рождения будет», — рассказал «Подхват».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
МО РФ: ПВО уничтожили и перехватили 16 украинских БПЛА
12 декабря 2024, 08:10

Фото: istockphoto/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канал проинформировало Минобороны РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

«Над территорией Курской области уничтожено четыре БПЛА, один – над территорией Чеченской Республики, три – над территорией Республикой Северная Осетия-Алания и восемь – над территорией Республики Крым», — указано в сообщении.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что российские войска вошли в село Шевченко в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Российские войска вошли в село Шевченко в ДНР
Рогов: российские войска вошли в село Шевченко западнее Курахово в ДНР
12 декабря 2024, 07:13

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные вошли в село Шевченко западнее Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
«Наши войска вошли в село Шевченко, там начались бои», — поделился он.

По его словам, обхват Курахова сужается. Угроза полного окружения украинских войск, оставшихся в городе, становится все более очевидной. Рогов также отметил, что в самом Курахово продолжаются интенсивные бои, инициатива находится на стороне российской армии. По его словам, военные ВС РФ шаг за шагом вытесняют ВСУ к западным окраинам города. Председатель комиссии Общественной палаты РФ добавил, что враг постепенно отступает в промышленную зону, где создал укрепленные позиции.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#днр
#сво
#всу
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#рогов
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В Минобороны РФ отчитались об атаке ВСУ на Таганрог ракетами ATACMS
12 декабря 2024, 06:53

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь на 11 декабря российский Таганрог был атакован шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом рассказали в Минобороны России.
«Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет «ATACMS» американского производства», — сообщает пресс-служба ведомства.

Две выпущенные ракеты были сбиты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь». Оставшиеся четыре изменили траекторию полета благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы.

В результате падения ракет есть пострадавшие среди личного состава. Также были незначительно повреждены два здания на технической территории аэродрома и три военных автомобиля. К тому же повреждения получили гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.

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#бпла
#всу
#ракеты
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Бутусов: армия РФ без боя заняла мощный укрепрайон, так как ВСУ не отправили туда военных
12 декабря 2024, 06:41

Фото: iStock/Evgeny555

Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что мощный укрепрайон под Покровском достался армии РФ без боя, так как ВСУ не отправили туда военных. Этим поделились в издании «Страна.ua».
«Зашли туда раньше, чем военное командование направило туда хотя бы одного человека. В результате потрачены десятки миллионов, и весь этот укрепрайон наше командование подарило российским войскам», — заявил Бутусов.

В сообщении говорится, что по итогу укрепления достались российской армии без боя. При этом на возведение сооружений было направлено несколько десятков миллионов гривен.

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