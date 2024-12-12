Командир штурмовой группы Мамат рассказал подробности зачистки Дарьино — видео

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Накануне десантники Тульской дивизии освободили посёлок Дарьино в Курской области. Подробности атаки и зачистки населённого пункта рассказал командир штурмовой группы с позывным Мамат.
В разговоре с корреспондентом телеканала «Звезда» боец подчеркнул, что бой был очень серьёзный, противник был вооружён и укомплектован «до зубов».
По словам Мамата, российские бойцы двигались от дома к дому, от подвала к подвалу, чтобы ни в коем случае не оставить противника за спиной. ВСУ подтягивали резервы и пытались контратаковать, но с каждой атакой становились всё менее настойчивыми и боеспособными. В конце концов Дарьино окончательно осталось за российскими бойцами, заключил штурмовик.
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«Мы просто переправились через реку и приступили к зачистке. Зашли сразу в центр. Уничтожили противника на опорном пункте, закрепились, подтянули свои резервы и начали растягиваться», — рассказывает десантник.
По словам Мамата, российские бойцы двигались от дома к дому, от подвала к подвалу, чтобы ни в коем случае не оставить противника за спиной. ВСУ подтягивали резервы и пытались контратаковать, но с каждой атакой становились всё менее настойчивыми и боеспособными. В конце концов Дарьино окончательно осталось за российскими бойцами, заключил штурмовик.
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Александр Бойцов