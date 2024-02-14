«Без единого выстрела»: В Запорожской области бойцы ВСУ сдались в плен ВС РФ

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В Запорожской области группа бойцов ВСУ сдалась в плен российской армии, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино. Те сдались без единого выстрела», — прокомментировал случившееся Рогов.
По его словам, командование Вооружённых сил Украины бросило солдат на позиции, которые уже находились под контролем российской армии. ВС РФ подпустили украинцев к российским позициям на достаточно близкое расстояние, после чего те сдались в плен на добровольной основе.
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Евгения Парфентьева