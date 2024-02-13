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В Запорожской области сбили украинский самолёт

Рогов: ВС РФ сбили под Работино украинский самолёт
13 февраля 2024, 14:13
Фото: iStock/vovashevchuk

Фото: iStock/vovashevchuk

Российские военные под Работино сбили украинский самолёт, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Поступила оперативная информация от ребят с передовой. Сбили в районе Работино военный вертолет противника», — прокомментировал ситуацию Рогов.

По его словам, воздушную цель удалось ликвидировать при помощи противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).


Рогов также рассказал, что впервые сбить вражеский самолёт с помощью ПТУР удалось российской стороне ещё в 2014 году. Тогда ополченец из Запорожья с позывным «Кирпич» уничтожил самолёт Вооружённых сил Украины, пролетавший над территорией Донбасса.

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В Белгородской и Брянской областях отразили атаку украинских беспилотников
Минобороны: В Белгородской и Брянской областях сбили четыре беспилотника ВСУ
13 февраля 2024, 13:35

Фото: iStock/sommersby

Российская система противовоздушной обороны сбила четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 12.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - рассказали в Минобороны.

Таким образом, сразу три вражеских беспилотника были сбиты в небе над Белгородской область. Еще один украинский дрон ликвидировали в Брянской области.

Не имея возможности добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, украинские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России.

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#бпла
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ВС РФ завладели редкими дронами ВСУ и передали их на изучение специалистам
Российские специалисты получили для изучения редкие БПЛА и оборудование ВСУ
13 февраля 2024, 11:59

Фото: iStock/abriendomundo

Бойцы гвардейского мотострелкового полка 1430 на Запорожском направлении завладели редкими видами украинских беспилотников и передали их специалистам для дальнейшего изучения. Об этом передает РИА Новости.
В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе», — рассказал собеседник.

Он добавил, что к российским специалистам также попало приспособление для сброса снарядов, которое обладает четырьмя слотами. Благодаря такой модернизации дрон становится пригодным для многоразового использования и может переносить четыре взрывных устройства.

В настоящее время российские специалисты изучают конструкцию вражеских беспилотников, чтобы выработать стратегию эффективного противодействия.

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#вс рф
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Авиация ВС РФ ликвидировала пункт управления и бронетехнику ВСУ на Донецком направлении
Российская авиация уничтожила пункт управления ВСУ на Донецком направлении
13 февраля 2024, 11:37

Фото: iStock/ILya Oslyakov

Российские военные летчики нанесли удар по пункту управления украинской армии на Донецком направлении. Также была уничтожена бронетехника противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипажи Ми-28 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по пункту управления и бронетехнике противника на Донецком направлении», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом передовой авиационный наводчик подтвердил, что назначенная цель была уничтожена.

Ранее также сообщалось, что мобильное подразделение расчета «блуждающих минометов» ликвидировало группу ВСУ, которая разместилась в заброшенном здании на правом берегу Днепра. Расчет получает от разведки ориентир по целям и выдвигается на полиции для отработки. Военные производят несколько залпов и оперативно покидают место. На работу уходит не более трех минут. После этого точку может накрыть вражеский ответный огонь.


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#минобороны рф
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Жительница Авдеевки пробиралась три дня через линию фронта в Донецк
Жительница Авдеевки преодолела линию столкновения, чтобы попасть в Донецк
13 февраля 2024, 11:01

Фото: iStock/Таисия Воронцова

Жительница Авдеевки Валентина преодолела линию боевого столкновения, чтобы попасть в Донецк. Ее историю передает РИА Новости.
Женщина рассказала, что вместе с отцом она присоединилась к группе людей, которые хотели уйти в Донецк со стороны подконтрольной ВС РФ территории в районе гостиницы «Царская охота».

«Мы не знали, куда идти, все разрушено, улица горит. И не было места, куда можно людям пойти. Я предложила пойти на авдеевский поворот. Это дорога в сторону Донецка. Это как раз дорога мимо "Царской охоты". Люди посмотрели, было очень шумно, все падало, все взрывалось. Они сказали, что очень страшно туда идти», - рассказала она.

Тогда она одна пошла в сторону Донецка. По словам Валентины, ей пришлось пересечь линию боевого столкновения. Во время ее пути с обеих сторон в посадке шли бои, но она продолжала идти, так как другого выбора у нее не было. Жительницу Авдеевки почти всю дорогу сопровождали два дрона, однако они перестали ее преследовать, когда она подошла к российским позициям. Здесь ее накормили и на машине отвезли в Донецк. Всего женщина на дорогу трое суток.

По ее рассказу, отец погиб из-за падения мины. Ей тогда повезло, она находилась всего в паре метрах от взрыва.

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Главное об СВО за сутки
13 февраля 2024, 09:49

Фото: iStock/Diy1

ВС РФ продвинулись по трассе на Бахмутском направлении и расширили зону контроля на Ореховском участке. Что российские войска применяют в зоне спецоперации и какой объект ВСУ удалось поразить, читайте в материале «Радио 1».

Харьковское направление


ВС РФ применяют для нанесения ударов беспилотники-камикадзе семейства «Герань». Несколько дронов попали по топливному терминалу в Немышлянском районе, пишет телеграм-канал «Рыбарь». Также российские БПЛА поразили здание военного госпиталя в населенном пункте Великий Бурлук, которое используется ВСУ для размещения личного состава.

Бахмутское направление


Российские штурмовики в результате наступления в направлении Часов Яра, заняли территорию Поповского леса и продвинулись по трассе О-0506.

Донецкое направление


ВС РФ удалось расширить зону контроля по направлению к селу Победа и дойти до северо-западного окончания улицы Героев. Военный корреспондент Евгений Лисицын в своем телеграм-канале сообщил также о ситуации в Авдеевке.

«Авдеевка практически разломлена пополам в ходе наступательных действий наших бойцов. В Первомайске бойцы ВС РФ атакуют ВСУ в центральной части населенного пункта», - Лисицын.


В Днепропетровске после взрыва повреждена тепловая электростанция
В Днепропетровске после взрыва повреждена тепловая электростанция

Запорожское направление


Российские войска атакуют Новопокровку и Времевский выступ. Позиции ВСУ под огневым контролем ВС РФ в Щербаках, Новоандреевке, Белогорье и Малиновке. Украинская артиллерия ведет обстрелы ВС РФ в Копанях, Новопрокоповке, Вербовом и Новофёдоровке. На Ореховском участке зафиксировано продвижение российских сил.

«На Ореховском участке наши войска заняли часть позиций к северо-востоку от Новопрокоповки», - сообщил Лисицын.


Угледарское направление


ВС РФ применили средства дальнего поражения (РСЗО) по украинским позициям в Ольговском, Ровнополе, Старомайорском, Золотой Ниве и Пречистовке. Также российские бойцы атаковали к северу от Приютного, в результате чего, украинские войска лишились двух БМП (боевая машина пехоты - прим.ред.), двух автомобилей и гаубицы «Гиацинт-Б».

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Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ Литюгу в зоне спецоперации
Рогов: ВС РФ ликвидировали элитного офицера ВСУ Литюгу в зоне СВО
13 февраля 2024, 09:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В зоне спецоперации российские силы ликвидировали элитного офицера ВСУ Андрея Литюгу с позывным «Хабиб». Об этом сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
«В зоне СВО был уничтожен офицер центра спецопераций ССО "Восток" майор Андрей Литюга с позывным "Хабиб"», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, всего через несколько дней должно было исполниться 10 лет, как Литюга принимает участие в боевых действиях «против собственного народа».

Рогов уточнил, что в 2022 году именно «Хабиб» командовал группой украинского спецназа, которая захватывала Балаклею в Харьковской области.

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Украинские женщины пополнили 12-ю спецбригаду «Азов»* на Кременском направлении
Марочко: в 12-ю спецбригаду «Азов»* на Кременском направлении прибыли женщины
13 февраля 2024, 09:16

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

На Сватовско-Кременском участке спецоперации в радикальную бригаду «Азов»* поступило пополнение из женщин. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«В зону ответственности 12 бригады спецназначения «Азов»* прибыло очередное пополнение в состав которого вошли женщины», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, все эти женщины подписали контракт с Минобороны Украины. После этого они получили воинско-учетные специальности во время обучения, которое проводилось на одном из украинских полигонов.

Марочко уточнил, что средний возраст женщин-военнослужащих составляет 35 лет.

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На Купянском направлении у ВСУ появилось много немецкой техники
Марочко: На Купянском направлении у ВСУ увеличилось число немецкой техники
13 февраля 2024, 08:47

Фото: iStock/vadimrysev

На Купянском направлении у ВСУ появилось большое число техники немецкого производства. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«На ЛБС и в тыловых районах Харьковской области отмечено увеличение колесной и гусеничной техники производства Германии. В частности, на новых позициях Рубежного (Харьковской обл.) замечен танк «Leopard»», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, северо-западнее Купянска были замечены танковые мостоукладчики «Biber» и бронемашины разминирования «Wisent 1 MC». При этом в районе Песчаного ВСУ начали использовать колесные бронеавтомобили FFG. Кроме того, северо-западнее Стельмаховки заметили вездеход «Bandvagn 206» и экскаватор «Liebherr».

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ сильно снизили использование западной техники на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях из-за распутицы и нехватки ремкомплектов.

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Российские минометчики ликвидировали пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет «блуждающего миномета» ликвидировал пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
13 февраля 2024, 08:10

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Мобильное подразделение расчета «блуждающих минометов» ликвидировало группу ВСУ, которая разместилась в заброшенном здании на правом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера группировки российских войск «Днепр» с позывным «Нольпятый».
«Подразделение БПЛА нам дали координаты, где находится скопление боевиков, а также техники. Выездным минометом подразделение батальона отработало по противнику. Цель, по докладам, была уничтожена», — рассказал военный.

Расчет «блуждающего миномета» является мобильным подразделением, которое передвигается вдоль линии соприкосновения на внедорожнике. Расчет получает от разведки ориентир по целям и выдвигается на полиции для отработки. Военные производят несколько залпов и оперативно покидают место. На работу уходит не более трех минут. После этого точку может накрыть вражеский ответный огонь.

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#военные
#бпла
#вс рф
#сво
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