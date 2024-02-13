В Запорожской области сбили украинский самолёт

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Российские военные под Работино сбили украинский самолёт, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Поступила оперативная информация от ребят с передовой. Сбили в районе Работино военный вертолет противника», — прокомментировал ситуацию Рогов.
По его словам, воздушную цель удалось ликвидировать при помощи противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).
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