Шольц дал понять Путину, что поддержка Киева со стороны Германии не ослабнет

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в котором сообщил ему, что Германия и дальше продолжит поддерживать Украину в конфликте. Такое заявление он сделал в ходе интервью изданию T-Online.
«Я дал ему (Путину – ред.) понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет. Только военная помощь Германии составляет 28 миллиардов евро. После США мы являемся самым сильным сторонником Украины в мире», — заявил Шольц.
Он отметил, что ему было важно донести до главы российского государства свое мнение об украинском конфликте.
Шольц также заявил о желании избранного президента США Дональда Трампа закончить украинский конфликт. У него сложилось впечатление, что он так же, как и Германия, убежден, что это удастся только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении.
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Элина Позднякова