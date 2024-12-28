Шольц раскрыл планы Трампа по Украине

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании избранного президента США Дональда Трампа закончить украинский конфликт. Об этом он рассказал в интервью T-Online.
«И у меня сложилось впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что это удастся только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении», — заявил Шольц.
По его словам, он уже дважды обсуждал с Трампом пути решения украинского конфликта.
Накануне Шольц заявил, что не будет поставлять крылатые ракеты Taurus Украине, чтобы не допустить военного конфликта между РФ и НАТО. По его словам, Германия поддерживает Украину настолько сильно, насколько это возможно. Однако не допустит войны между Россией и НАТО. Именно поэтому не будет поставлять крылатые ракеты Taurus Киеву.
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