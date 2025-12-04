В Госдуме предрекли Украине худший сценарий из-за несговорчивости

04 декабря 2025, 12:15

Депутат Колесник: отказ Киева от компромиссов угрожает государственности Украины

Фото: Istock/3dmitry

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что у Украины может не остаться выбора, кроме территориальных уступок.





В беседе с «NEWS.ru» Колесник заявил, что Киев не хочет идти на компромиссы для мирного урегулирования конфликта.

«Их высшее руководство, которое частично является нелегитимным, включая президента Зеленского, просто делает вид, что не понимает, чем это может закончиться. Это может завершиться потерей государственности, а не просто потерей территорий. Поэтому лучше договориться, иначе дальше будет хуже. Стоит зафиксировать вот статус-кво, но они не хотят», — высказался депутат.