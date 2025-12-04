04 декабря 2025, 14:00

Депутат Чепа: Италия больше не хочет помогать Украине из-за ослабления НАТО

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Италия пересматривает свою стратегию в отношении Украины на фоне ослабления единства НАТО. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что это отражает общую тенденцию среди европейских стран.