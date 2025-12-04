Достижения.рф

Италия пересматривает свою стратегию в отношении Украины на фоне ослабления единства НАТО

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Италия пересматривает свою стратегию в отношении Украины на фоне ослабления единства НАТО. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что это отражает общую тенденцию среди европейских стран.



В беседе с NEWS.ru он пояснил, что несколько дней назад Рим заявлял о готовности поставлять только транспортные средства для Киева, а сейчас отказался от любых поставок. Аналогичные изменения происходят и в Финляндии. Чепа считает, что поддержка конфликта со стороны Великобритании, Франции и Германии ослабевает. Большинство стран Европы начинают прислушиваться к Соединённым Штатам.

После недавних заявлений американского президента Дональда Трампа о переговорах в Москве можно ожидать изменений в позициях европейских лидеров. Депутат уверен, что многие страны начнут смягчать риторику и налаживать диалог с Россией.

Рим стремится прекратить финансирование поставок оружия Киеву, чтобы оказать давление на Владимира Зеленского и ускорить завершение конфликта. Чепа подчеркнул, что СВО продолжается благодаря поставкам вооружения. Их сокращение может привести к быстрому разрешению ситуации.

Дарья Осипова

