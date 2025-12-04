В Госдуме ответили, какой пункт плана Трампа Зеленскому не нравится больше всего

04 декабря 2025, 13:25

Депутат Журова: Зеленский не может принять отказ от вступления НАТО

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Владимир Зеленский не может согласиться с отказом во вступлении страны в НАТО. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.





По ее словам, соответствующий пункт в плане по мирному урегулированию конфликта на Украине, предложенный президентом США Дональдом Трампом, является для Зеленского самым неприемлемым.





«Я не знаю, что на Украине хотят получить от этого, но кажется, что это не про защиту. У меня есть такие подозрения», — сказала Журова.