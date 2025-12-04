В Госдуме ответили, какой пункт плана Трампа Зеленскому не нравится больше всего
Депутат Журова: Зеленский не может принять отказ от вступления НАТО
Владимир Зеленский не может согласиться с отказом во вступлении страны в НАТО. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
По ее словам, соответствующий пункт в плане по мирному урегулированию конфликта на Украине, предложенный президентом США Дональдом Трампом, является для Зеленского самым неприемлемым.
«Я не знаю, что на Украине хотят получить от этого, но кажется, что это не про защиту. У меня есть такие подозрения», — сказала Журова.
Депутат утверждает, что финансовые требования для членства в Альянсе создают препятствия для диалога. Для Украины выполнение обязательства по уплате взносов в размере 5% от ВВП представляется практически невыполнимой задачей, заключила Журова.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.