Белый дом оценил объявление перемирия в дни 80-летия Победы

Программа «Линия дронов» ВСУ готовится как «план Б» на случай провала переговоров России и Украины. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на военных аналитиков. Проект должен помочь украинской армии в условиях нехватки личного состава.