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Белый дом оценил объявление перемирия в дни 80-летия Победы

Ливитт: Вашингтон хочет постоянного прекращения огня
Фото: istockphoto/lucky-photographer

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Вашингтон хочет постоянного прекращения огня, заявила в рамках брифинга пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт.
«Как я понимаю, президент [России Владимир] Путин сегодня утром объявил о временном прекращении огня. Президент (США Дональд Трамп — прим. ред.) четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня», — сказала представитель Белого дома.

Ливитт добавила, что республиканец в настоящее время оптимистичен по поводу возможности заключить сделку, но ему присущ и реализм. Пресс-секретарь заключила, что главы государств должны урегулировать кризис дипломатическим путем. Путин объявил перемирие в период с 7 по 11 мая.

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Более 2 тысяч заявок подано на участие в программе «Герои Подмосковья»
28 апреля 2025, 17:51

Фото: istockphoto / zim286

На участие в региональной кадровой программе «Герои Подмосковья» поступило свыше 2 тысяч заявок. Среди них — 993 бойца, принимающие участие в специальной военной операции, и 868 ветеранов СВО.
В числе заявившихся — 220 кавалеров ордена Мужества и три Героя России. Из общего числа претендентов 2056 — мужчины, 43 — женщины. Только за период с 25 по 28 апреля зарегистрировано 219 новых заявок.

Большинство участников проживает в Московской области — 1736 человек, еще 183 заявки поступили из Москвы, 227 — из других регионов России.

С начала приема документов на сайт программы поступило 196 обращений, еще 78 — на горячую линию. Кандидатов интересовали порядок подачи заявок, возможность обучения для лиц с инвалидностью, условия для участников со средним образованием, сроки реализации программы и ее содержание, а также технические вопросы.

Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» стартовала в Московской области по личному поручению Президента России Владимира Путина. Проект направлен на поддержку военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО: он помогает им получить новые знания и навыки для успешного построения карьеры в мирной жизни. К участию допускаются граждане России с высшим образованием.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил Губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Прием заявок продлится до 30 апреля. Далее участников ждет онлайн-тестирование: основной этап пройдет с 5 по 7 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Собеседования с кандидатами начнутся 30 мая и завершатся 24 июня. Имена успешно прошедших отбор станут известны 1 июля. Подать заявку на участие можно на официальном сайте программы.

Обучение стартует в сентябре 2025 года и будет длиться один год. Формат программы — очно-заочный, обучение бесплатное. Лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в государственных и коммерческих структурах Подмосковья, а также смогут попасть в региональный кадровый резерв.

«Герои Подмосковья» — уникальный проект, сочетающий качественное образование с реальными перспективами профессионального роста.

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Раскрыт план «Б», который ВСУ готовят на случай провала переговоров
NYT: программу «Линия дронов» ВСУ готовят как «план Б» при провале переговоров
28 апреля 2025, 17:24

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Программа «Линия дронов» ВСУ готовится как «план Б» на случай провала переговоров России и Украины. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на военных аналитиков. Проект должен помочь украинской армии в условиях нехватки личного состава.
Как говорится в материале, «Линия дронов» уже якобы показала свою эффективность, поскольку отыскать операторов для управления БПЛА куда проще, чем сформировать пехотные подразделения. К тому же стоимость одного дрона варьируется от 500 до 750 долларов, что намного выгоднее артиллерийских снарядов, цена которых может достигать 3000 долларов.

Проект должен объединить пехоту и беспилотники в единые ударные формирования. Подразумевалось, что зона поражения увеличится до 15 километров в зависимости от задач, а сухопутные войска получат постоянную поддержку с воздуха.

Создатели «Линии дронов» уверяют, что их задача — заблокировать крупные участки фронта и защищать Украину без американской помощи.

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Политолог Коньков: Киев спекулирует, когда говорит о недостаточной помощи США
28 апреля 2025, 16:57

Фото: iStock/ValleraTo

Украинское руководство занимается спекуляциями, когда говорит о недостаточной помощи от Вашингтона. Так считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.
Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев теперь не может полагаться на помощь США.

«Подобные заявления в большей степени носят спекуляционный характер в силу того, что, конечно, без поддержки Соединенных Штатов и как самостоятельной страной, и как ключевого игрока НАТО, конечно, Украина не продержится», — пояснил Коньков в беседе с «Известиями».

Он отметил, что ВСУ пользуются разведданными и сведениями, предоставляемыми не только странами Запада, но и США. Эксперт уверен, что без западной поддержки украинская армия не сможет долго продолжать вести активные боевые действия.

При этом советник президента США Дональда Трампа Дэвид Сакс заявил, что Вашингтон не должен помогать Украине убивать русских, пишут argumenti.ru со ссылкой на RT.

«Русские нам не враги. Мы не должны помогать их убивать», — отметил Сакс.

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Боец ВСУ заявил о наступлении самого мрачного момента военного конфликта
Economist: в ВСУ считают, что в конфликте наступил самый мрачный момент
28 апреля 2025, 16:35

Фото: iStock/Anna_Anikina

В ВСУ считают, что в конфликте наступил самый мрачный момент. Об этом сообщает Economist, приводя слова украинского солдата.
По мнению военных ВСУ под Очеретино, Дзержинском и Калиново, украинская армия скоро оставит занимаемые позиции и будет отступать. Согласно информации источника, из-за численного превосходства ВС РФ украинские войска «медленно теряют позиции».

Ранее военкор ВГТРК, герой России Евгений Поддубный заявил, что самая боеспособная часть ВСУ была отправлена в нокдаун в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Писториус заявил о максимальной угрозе НАТО в случае победы России на Украине
Писториус: победа России в конфликте на Украине создаст угрозу для НАТО
28 апреля 2025, 16:06

Фото: iStock/Diy13

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин продолжит помогать Киеву, даже если Вашингтон полностью прекратит поддержку Украины. Об этом информирует Tagesschau.
Писториус отметил, что победа России в конфликте с Украиной создаст угрозы для Североатлантического альянса. По мнению министра, все должны осознавать, что «речь идет не только о солидарности с Украиной, речь идет о безопасности и мире в Европе».

Предоставление дальнейшей военной помощи Киеву закреплено в коалиционном соглашении правительства, заключил Писториус.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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