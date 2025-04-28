Белый дом оценил объявление перемирия в дни 80-летия Победы

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Вашингтон хочет постоянного прекращения огня, заявила в рамках брифинга пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт.
«Как я понимаю, президент [России Владимир] Путин сегодня утром объявил о временном прекращении огня. Президент (США Дональд Трамп — прим. ред.) четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня», — сказала представитель Белого дома.
Ливитт добавила, что республиканец в настоящее время оптимистичен по поводу возможности заключить сделку, но ему присущ и реализм. Пресс-секретарь заключила, что главы государств должны урегулировать кризис дипломатическим путем. Путин объявил перемирие в период с 7 по 11 мая.
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