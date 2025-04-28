Песков ответил, начнет ли Москва перемирие независимо от реакции Киева

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, начнет ли Москва перемирие к 80-летию Победы вне зависимости от реакции киевского режима, призвал читать текст, опубликованный на сайте российской администрации.
«Читайте заявление», — прокомментировал пресс-секретарь.В тексте заявления сказано, что, по мнению российской стороны, киевский режим должен последовать этому примеру.
«В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ», — гласит документ на сайте Кремля.Согласно приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина, перемирие начнется с нуля часов ночи с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.
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Никита Кротов