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Байден готовил Украину на убой, заявила Захарова

Захарова: США воспользовались Украиной, как коровой из анекдота
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

США при администрации президента Джо Байдена «цинично использовали» Украину, после чего бросили ее. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так дипломат прокомментировала высказывание экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев больше не может рассчитывать на Вашингтон и должен полагаться исключительно на собственные силы. Захарова сравнила данную ситуацию с анекдотом про корову.

«Немного напоминает анекдот про корову, которая после соответствующего сеанса повернула голову к осеменатору и спросила: "А поцеловать?"» — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По мнению Захаровой, эта ситуация будет хорошим уроком для всех государств, которые рассчитывают на поддержку Запада.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не представляет непосредственной угрозы для американцев, но может привести к глобальной эскалации. Подробнее читайте в материале «Радио 1»

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Песков ответил, начнет ли Москва перемирие независимо от реакции Киева
Песков на вопрос о перемирии в случае отказа Киева призвал читать текст Кремля
28 апреля 2025, 19:09

Фото: istockphoto/TomasSereda

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, начнет ли Москва перемирие к 80-летию Победы вне зависимости от реакции киевского режима, призвал читать текст, опубликованный на сайте российской администрации.
«Читайте заявление», — прокомментировал пресс-секретарь.
В тексте заявления сказано, что, по мнению российской стороны, киевский режим должен последовать этому примеру.

«В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ», — гласит документ на сайте Кремля.
Согласно приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина, перемирие начнется с нуля часов ночи с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.

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Названа главная задача ВС РФ после освобождения Курской области
Военэксперт Дандыкин назвал взятие Покровска одной из главных задач ВС РФ
28 апреля 2025, 19:03

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Взятие Покровска является одной из главных задач для ВС РФ после освобождения Курской области, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
В беседе с NEWS.ru он пояснил, что Покровск — ключевой город, который позволит российской армии выйти на направление Славянск — Краматорск.
«Сейчас основные бои происходят в Донбассе. Вокруг Покровска, важнейшего пункта для ВСУ и логистики. Тот город, который открывает путь к агломерации Славянск — Краматорск. Это направление приоритетное», — отметил аналитик.
Дандыкин добавил, что не менее важной задачей является создание буферной зоны в Сумской области и бои в Харьковской области.
«Надо помнить, что сам город Сумы находится от наших позиций менее, чем в 30 километрах. Так что враг сейчас там будет пытаться перебрасывать резервы, задержать. Боевая работа идет на всех направлениях. Это безопасность наших регионов», — объяснил военный эксперт.
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Названы сроки полной очистки границ России от ВСУ
Военэксперт Кнутов: на полную зачистку границ России от ВСУ уйдет пара месяцев
28 апреля 2025, 18:52

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

На полную зачистку российских границ от войск ВСУ уйдет пара месяцев, однако многое будет зависеть от переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«Дональд Трамп (президент США. — прим.ред.) говорит о том, что он рассчитывает выйти на сделку где-то через неделю-две. Если это произойдет, многое будет изменено. То есть нам придется останавливать ведение боевых действий и смотреть, как дальше будет действовать Украина, как она будет соблюдать перемирие», — поделился он.
По его мнению, даже в случае срыва мирных инициатив у ВС РФ уйдет пару месяцев на создание буферной зоны протяженностью 20-30 километров.
«Думаю, что все равно, как бы мы ни хотели, но пару месяцев уйдет на то, чтобы отодвинуть противника от нашей границы. Хотя бы километров на 20—30», — отметил Кнутов.
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Грэм* изменил позицию по урегулированию на Украине
WP: Грэм* выступил за урегулирование на основе признания за Россией новых земель
28 апреля 2025, 18:49

Фото: istockphoto/sb2010

Американский сенатор Линдси Грэм* выступил за урегулирование украинского кризиса на основе признания за Россией некоторых территорий. Об этом пишет The Washington Post. Обозреватели подчеркнули, что три года назад политик хотел, чтобы Вашингтон самозапретил признание новых российских регионов.
«Он заявил, что хочет быть «реалистичным» в том, что касается окончания конфликта… и позволить России сохранить некоторые из территорий, которые она заняла», — сказано в материале.
25 апреля президент США Дональд Трамп заявлял, что крымский полуостров останется за Россией в рамках урегулирования ситуации на Украине. Заокеанский лидер считает, что причиной боевых действий стало желание киевского режима вступить в альянс НАТО.

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#конфликт
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«Это беспредел, который должен был быть наказан»: Винокур бурно отреагировал на освобождение Курской области
Юморист Винокур поздравил Курскую область с освобождением от ВСУ
28 апреля 2025, 18:48

Владимир Винокур (фото: Instagram*/@vladimir_vinokur)

Юморист Владимир Винокур поздравил Курскую область с освобождением от ВСУ и заявил, что не сомневался в способностях ВС РФ и скором избавлении региона от украинской армии.
В беседе с NEWS.ru он назвал украинское вторжение «беспределом», который обязательно должен был быть наказан.
«И он, конечно, поимел такой финал. Я не сомневался, что наши ребята выгонят с курской земли, с моей родной, этих выродков. Всегда знал, что победа будет за нами! Как в Слове о полку Игореве говорилось: мои куряне — славные воины», — поделился Винокур.
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