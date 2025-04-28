Байден готовил Украину на убой, заявила Захарова

Американский сенатор Линдси Грэм* выступил за урегулирование украинского кризиса на основе признания за Россией некоторых территорий. Об этом пишет The Washington Post. Обозреватели подчеркнули, что три года назад политик хотел, чтобы Вашингтон самозапретил признание новых российских регионов.