Байден готовил Украину на убой, заявила Захарова

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
США при администрации президента Джо Байдена «цинично использовали» Украину, после чего бросили ее. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так дипломат прокомментировала высказывание экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев больше не может рассчитывать на Вашингтон и должен полагаться исключительно на собственные силы. Захарова сравнила данную ситуацию с анекдотом про корову.
По мнению Захаровой, эта ситуация будет хорошим уроком для всех государств, которые рассчитывают на поддержку Запада.
Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не представляет непосредственной угрозы для американцев, но может привести к глобальной эскалации. Подробнее читайте в материале «Радио 1»
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«Немного напоминает анекдот про корову, которая после соответствующего сеанса повернула голову к осеменатору и спросила: "А поцеловать?"» — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
По мнению Захаровой, эта ситуация будет хорошим уроком для всех государств, которые рассчитывают на поддержку Запада.
Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не представляет непосредственной угрозы для американцев, но может привести к глобальной эскалации. Подробнее читайте в материале «Радио 1»
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Екатерина Коршунова