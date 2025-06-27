«Без шансов»: в Британии жестко высказались о судьбе Зеленского
Аналитик Меркурис: саммит НАТО показал, что Зеленского сбрасывают со счетов
Приверженность Запада поддержке Украины падает, а Владимира Зеленского фактически сбрасывают со счетов. Об этом сообщил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
«Без шансов», — оценил эксперт итоги прошедшего саммита НАТО в Гааге.
Меркурис отметил, что Вашингтон в дальнейшем вряд ли станет снова поставлять Киеву системы противовоздушной обороны Patriot, а также откажется от каких-либо обязательств перед Украиной. По словам аналитика, США на сегодняшний день отказались принимать новые санкции против России, что может говорить о стремлении развивать диалог с Москвой в ущерб интересам Киева.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание Запада от Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».