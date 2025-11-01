«Без суда и следствия»: В ГД раскрыли, как ВСУ относятся к российским военнопленным

01 ноября 2025, 16:11

Депутат Журавлёв: ВСУ пытают и казнят российских пленных без суда и следствия

Фото: iStock/Diy13

Боевики ВСУ пытают попавших в плен российских военных, а также казнят их без суда и следствия, что противоречит Женевской конвенции. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.





По его словам, согласно официальным сведениям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, украинские солдаты казнили не менее 26 российских военнопленных.





«Запад смотрит на эти военные преступления сквозь пальцы, придерживаясь известной формулировки про сукина сына, но нашего. А привлечь к ответственности убийц и насильников из числа ВСУ можно будет только после нашей победы и проведения трибунала наподобие Нюрнбергского», — сказал Журавлёв Общественной Службе Новостей.