МО: Бойцы ВС РФ ликвидировали отряд элитного спецназа ВСУ под Красноармейском
Российская армия пресекла высадку с вертолёта группы спецназа ГУР ВСУ под Красноармейском. Об этом сообщило Минобороны РФ 1 ноября.
В министерстве уточнили, что в ходе операции уничтожили 11 боевиков.
Также указывается, что российские военнослужащие сорвали попытку бойцов 14-й механизированной бригады ВСУ вырваться из окружения на четырёх лодках через реку Оскол.
За прошедшую неделю, по данным Минобороны, армии РФ удалось пресечь шесть вражеских попыток деблокировать окружённые украинские подразделения со стороны сел Московка, Нечволодовка и Петровка в Харьковской области и три попытки восстановить контроль над переправой.
Читайте также: